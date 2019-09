Natten mot torsdagen förstördes fyra av Bilbolagets tankstationer och tre bilar. Dessutom vandaliserades tre bilar parkerade på Coop-området.

De senaste tre månaderna har Bilbolaget och Bilcity utsatts för stor skadegörelse. Det har framförallt varit nya bilar som har förstörts genom att detaljer har stulits, lampor har slagits sönder, fönster och backspeglar har krossats och hakkors ristats in i lacken. I den senaste för knappt tre veckor sedan förstördes 20 av Bilcitys nya bilar som stod parkerade på ett inhägnat område.

Under nattens skadegörelse har kontrollenheterna på Bilbolagets samtliga fyra mackar vid tankstationen slagits sönder plus att tre bilar har utsatts för skadegörelse, säger Hans Ranta, servicemarknadschef på Bilbolaget i Kiruna.

– Vi tog en datalogg och maskineriet har gett felkoder 02.45 då det måste ha hänt. Två bakdäck har stulits på en av bilarna, på en av våra lånebilar har bakrutan krossats och jag misstänker att de har tagit ett extra bromsljus då kablarna var avklippta, säger Hans Ranta.

Vid förra tillfället när Bilbolaget drabbades uppgick skadorna till cirka 100.000 kronor. Denna summa tappar bolaget nu enbart i bränsle per dag enligt Ranta.

– Vad reparationskostnaderna hamnar på har jag ingen aning om eller hur lång tid det kommer att ta eftersom det är reservdelar som måste beställas, säger Ranta.

Hans Ranta säger att de nu ska fundera de på hur säkerheten kan förbättras och att polisen gör vad de kan.

– Det kan bli så att vi måste sätta in staket och kameraövervakning. Polisen är ute och patrullerar och gör vad de kan men det är svårt för dem att finnas på plats och tajma när de slår till, säger Hans Ranta.

Fredrik Söderlind, förundersökningsledare vid polisen i Kiruna, säger att de har jobbat med att säkra spår på brottsplatsen under torsdagsförmiddagen och att en brottsplatsundersökning har gjorts.

–Vi får jobba med spår på brottsplatsen som säkras och hoppas att vi får in uppgifter från allmänheten. Även om det var sent under natten kan det finnas någon som har sett något.

Enligt Fredrik Söderlind kan det vara samma gärningspersoner då det är liknande tillvägagångssätt vid de senaste vandaliseringarna.

– Vi har material att jobba med men får vi inte in några uppgifter som leder oss till någon misstänkt är det svårt att föra ett ärende till åtal, säger Söderlind.