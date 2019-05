Kommunstyrelsen har ett sparbeting på tio procent för 2020 och femton procent för 2021. Nu pågår arbetet med att se över vilka åtgärder som kan göras. Ett av kommunkontorets förslag är att säga upp avtalet med Närradion. De sänder live från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kultur- och utbildningsnämndens möten.

Avtalet med Kiruna närradioförening har förnyats löpande över treårsperioder sedan 2011. Kostnad är cirka 270.000 kronor per år och i avgiften inkluderas Stim-ersättning när musik spelas. Nu har kommunkontoret gjort en skrivelse till kommunstyrelsen om att få i uppdrag att se över att avtalet ska sägas upp vid årsskiftet och se över vilka möjligheter det finns att använda sig av en annan modernare lösning. Något som beräknas innebära en besparing på 150.000 kronor.

För att kunna lyssna på dagens sändningar krävs en analog FM-radio. Det går att lyssna på sändningarna via en app men för cirka ett år sedan började den tjänsten att kosta pengar. I utredningen står att tekniken har utvecklats i snabb takt och att merparten av landets kommuner sina möten via webb-radio eller webb-tv via exempelvis Youtube eller andra gratislösningar.

Fullmäktiges möten kan man lyssna på i efterhand på hemsidan. Så är däremot inte fallet för övriga sammanträden där den enda möjligheten att ta del av informationen är att lyssna i realtid.