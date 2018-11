Under torsdagen invigs Kirunas nya stadshus och så även länskonstmuseet som delar byggnad. Konsthallen är uppdelad på fyra våningsplan och utställningsytan är 1000 kvadratmeter stor.

Tanken är två längre utställningsperioder varje år. Mellan perioderna ska det finnas utrymme för projektutställningar.

– Eftersom vi jobbar med samtidskonst och också vill visa icke etablerade konstnärer, nya fenomen, det som händer här och nu, så känns det bra att vi har de här projekten och möjlighet att arrangera snabbare i lite mindre skala, säger Selma Gren, länskonstmuseichef för Konstmuseet i Norr.

|

Fokus är samtidskonst och Barentsområdet och Arktis. I premiärutställningen Transitions medverkar sju konstnärer, Johan Bergström, Ivan Galuzin, Carola Grahn, Pekka & Teija Isorättyä, Ingeborg Annie Lindahl, Bolatta Silis-Høegh och Erna Elínbjörg Skúladóttir.

Alla konstnärer har anknytning till det arktiska området.

– Sedan vi visste att vi skulle få ett museum så visste vi också att vi skulle ha en utställning att inviga med. Det finns såklart en tanke med den här platsen vi är på, det uppdraget vi har och att också titta på varför vi är placerade där vi är och vad som är speciellt här, säger Maria Ragnestam, konstnärlig ledare för Konstmuseet i Norr.

Utställningen handlar om landskap i förändring.

|

– Från olika perspektiv har man tittat på olika sätt att gestalta och återge landskap, säger Maria Ragnestam.

Över två väggar breder en stor teckning i krita ut sig, vit på svart bakgrund. Ingeborg Annie Lindahl från Harstad i Norge har hämtat inspiration av flera besök i Kiruna till verket som heter Iron Ore Line.

|

– Jag har tittat på naturen, utmaningarna med att flytta staden och den tidigare samiska bosättningen och har gjort ett specifikt verk, säger hon.

Konstverket är målat direkt på plats och finns bara här och nu.

|

– Det säger något om vad som har värde idag, det säger något om varaktighet, min generation är vana med att skriva med krita på tavlan i skolan och när vi gjorde fel så suddade man ut och gjorde om det på nytt.

I en annan del av lokalen finns Carola Grahn, från Jokkmokk men numera boende i Malmö. Hon har med sig tre stora verk till utställningen. Ett av verken, som fått namnet Markerna, har hon gjort tillsammans med slöjdaren Nils-Johan Labba från Kiruna. Det är en kombination av en samisk ask, skáhppu, och ett tal.

|

– Det är både en ask, ett klot, men också ett tal som museet ska framföra. Ett tal som jag har skrivit, som är inspirerat av det som kallas Acknowledgment of the Land som kommer från aboriginerna i Australien, säger Carola Grahn.

– Vi har försökt skapa ett tidlöst föremål som absolut inte är tidlöst med tanke på att det är nytt i sin form, det bygger på duodji men är taget många varv framåt.

Utställningen Transitions pågår från 22 november till 31 mars 2019.