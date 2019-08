Det bestialiska knivmordet i Haparanda uppmärksammas nu i podden Brottsplats Norrbotten. Offret, en man i 50-årsåldern, har under den där majkvällen för fem år sedan, befunnit sig i sin lägenhet tillsammans med sin dotter, hennes pojkvän och en kompis. Av det som framkommer i förhören efter mordet verkar det ha varit en lugn kväll. De dricker några öl och samtalar med varandra. Pojkvännen, som är i 25-årsåldern vid den här tiden, är irriterad för att hans flickväns pappa har druckit upp hans öl och det framkommer senare att det ska ha varit just den uppdruckna ölen som blev en utlösande faktor till att han hugger lägenhetsinnehavaren med kniv. Lotta Daniels var vid tillfället polisens förundersökningsledare i östra Norrbotten och hon berättar i podden om de märkliga omständigheterna kring fallet.

– Rent utredningstekniskt var det ett ganska enkelt fall, om man får säga så. Brottsplatsen var helt intakt när polisen kom till platsen, den var också mycket begränsad. Gärningsmannen och offret fanns kvar på platsen, liksom brottsverktyget. Det fanns också vittnen, säger hon.

Polisen får kännedom om mordet när offrets dotter ringer till larmcentralen mitt i natten och berättar att hennes pappa ligger i sovrummet, "blodig och till synes död". Hon har då vaknat i gästrummet hemma hos sin pappa och upptäckt att pojkvännen inte ligger i sängen bredvid henne. Hon kliver upp och möter snart pojkvännen, som är klädd i hennes pappas morgonrock. Han försöker hindra henne från att gå in i sovrummet, men till slut lyckas hon ta sig förbi honom och öppna dörren. I sängen ligger hennes pappa, under en blodig bäddmadrass. Pojkvännen tar hennes pappas rakapparat och går in i badrummet. Han rakar av sig håret och tar på sig kläder som tillhör hennes pappa. Han säger till henne att det är han som är hennes pappa nu och att han ska ta hand om henne. Han blandar sig också i sin flickväns telefonsamtal med larmoperatören och säger att "det är jag som är XX (pappan)" och att allt är lugnt på platsen. Flickvännen får vänta nästan en timme på att polisen ska komma och under tiden finns mördaren kvar i lägenheten. Lotta Daniels är övertygad om att det finns en rimlig förklaring till att väntetiden blev så lång.

– Vi måste komma ihåg att vårt län är stort och särskilt nattetid kan det hända att polispatrullerna är ute på jobb någon annanstans. Jag har inga skäl att tro att det har varit någon form av maskning här, jag är övertygad om att det finns skäl till att polisen dröjde. Även om jag förstår att de skälen kan kännas väldigt lätta för den här tjejen som tvingades vänta där i lägenheten.

Under förhören med flickvännen framgår det att mördaren ska ha lidit av psykisk ohälsa under en längre tid. Han missbrukar droger och alkohol och ska också ha drabbats av psykoser. När förundersökningen mot honom inleds vägrar han att samarbeta och han svarar inte på några frågor vid förhören.

– Hans agerande var väldigt unikt. Vi trodde hela tiden att han skulle säga något till slut, men han fortsatte med den här taktiken även under rättegången, säger Lotta Daniels.

Gärningsmannen belade även sin advokat med yppandeförbud. Han döms i Haparanda tingsrätt för mord till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, då risken för återfall i brott bedöms vara hög.