Under torsdagen publicerade LKAB sin års- och hållbarhetsredovisning för 2018. I årsredovisningen medföljer en kommentar från före detta statminister Göran Persson som sedan 2017 är styrelseordförande för LKAB.

– LKAB är ett av Sveriges äldsta industriföretag och har spelat en avgörande roll för utvecklingen av basindustri och infrastruktur. Jag tror att LKAB kan ha minst lika stor betydelse för framtiden. Så länge det finns ett behov av stål i världen kommer det att behövas någon som bryter järnmalm, skriver Persson.

Något som står högst på önskelistan inom gruvnäringen är en förbättrad och förtydliga process att söka miljötillstånd, något som Göran Persson kommenterar.

– En av de stora utmaningarna är paradoxalt nog att de tillståndsprocesser och den samverkan mellan myndigheter som krävs haltar. På nationell och regional nivå är miljölagstiftningen och miljötillsynen för vår del ramvillkor som måste utformas på ett sådant sätt att vi har möjlighet att utveckla en verksamhet som ger mindre avtryck på miljön.

Persson menar också på att LKAB, Vattenfall och SSAB:s satsning på koldioxidfri stålproduktion är en nyckel till att nå Sveriges klimatmål.

– Det handlar inte bara om stålindustrin utan om stålindustrins kunder, och deras kunder. Den som sätter sig i en bil vill veta att plåtdelarna är tillverkade på ett sätt som inte skadat miljön. Lyckas vi kommer det att vara ett avgörande bidrag till Sveriges klimatmål och på global nivå kan det få ännu större effekter.

Företaget redovisar där bland annat sin måluppfyllelse vad gäller hållbar utveckling. LKAB når, genom en avkastning på 14,1 procent sitt mål att avkastningen ska överstiga 12 procent. Styrelsen har också beslutat årets utdelning blir 3,1 miljarder kronor, motsvarande 60 procent av årets vinst. Men hållbarhet är mer än ekonomi för gruvbolaget som också har målsättningen att 2021 ska minst 25 procent av de anställda vara kvinnor. 2018 var 22,1 procent av företagets 4188 anställda kvinnor, en ökning med 2,1 procent från 2015 (Även andelen kvinnliga chefer har ökat från 17,7 procent till 21,4 procent). Miljömålen är bland annat att koldioxidutsläppen ska minska till under 23,9 kilo per ton färdig produkt. Under 2018 var utsläppet 25,7 kilo per ton. En förbättring från 2015 då utsläppet var 27,2 kilo per ton.