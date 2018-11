Det var onsdagen den 26 september i år som polisen kallades in för att rädda en 35-årig kvinna i Kebnekaiseområdet. Hon hade lämnats kvar av sina vandringskamrater längs leden till Kebnekaise och vädret var mycket hårt. En polishelikopter med alpina fjällräddare sattes in i sökandet, men de fick ge sig på grund av det dåliga vädret. Fjällräddarna lyckades därför nå fram till kvinnan först dagen därpå.

Hon hittades död tre kilometer från Kebnekaises fjällstation.

LÄS MER: Försvunnen kvinna hittad död i fjällen

Polisen har nu fått obduktionsrapporten, som konstaterar att kvinnan frös ihjäl.

Kvinnan tillhörde en grupp sydkoreanska turister och lämnades kvar vid fjället Vierranvárre, längs leden mellan fjällstationen och Kebnekaises sydtopp. Hon ska under vandringen ha blivit trött och förlorat energi, vilket ledde till att hon inte orkat fortsätta färden i det mycket dåliga och kalla vädret. Sällskapet blev tvungna att övernatta under mycket svåra väderförhållanden på fjället och kvinnan blev nedkyld och avled under kvällen eller natten. De andra två turisterna som var i sällskap med kvinnan vandrade senare tillbaka till fjällstation, där de kunde larma om hjälp.

Enligt polisen finns det inget som tyder på att kvinnan ska ha utsatts för brott, utan det dåliga vädret och den fysiskt krävande vandringen ska ha bidragit till att hon blev nedkyld och dog.