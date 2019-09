Strax efter klockan åtta på morgonen kommer larmet. En gasexplosion har inträffat på Luossavaara med flera skadade, samtidigt har ett jordsked gått över vägen till toppen. Cirka tio minuter efter larmet är en polisbil på plats vid jordskredet. De möts av en brandbil som vält ner i ett dike och ett förtvivlat vittne som sett fyra kamrater begravas under rasmassorna. Det är cirka fem grader och regnet smattrar. Dagens första övning i Barents Rescue har startat.

– I det här momentet så har vi en form av gasexplosion och en brandbil som har vält och så gör vi en samövning, där även kommunikation är övning, att kunna kommunicera mellan nationerna, säger Philip Schwab, MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap.



Vid bron över Laxforsen pågick ett annat scenario. Här har en turistbuss och en minibuss krockat. Folk har även svepts iväg av vattnet och på plats finns båtar, brandbilar, ambulanser och helikopter.

– Det är väldigt realistiskt utifrån de situationer som faktiskt kan uppstå här i Barentsregionen, säger Maria Jonten, projektledare för Barents Rescue för MSB.

– Det är ett stort område med väldigt utmanade väderförhållanden, klimatförändringar, fjällmiljöer, skogsmiljö och skogsbränder, strömmande vatten. Det är en väldigt svår miljö, därför är det alldeles utmärkt att öva just här.



Räddningstjänsten får ut en person från den omkullvälta bussen. Kommandon och röster på ryska hörs när de springer iväg med båren till en väntande ambulans. Om det absolut värsta skulle inträffa kanske inte det egna landets resurser räcker till.

– Då är det viktigt att man har övat, pratar samma språk och har samma metodik. Och viljan att jobba för något viktigt tillsammans, att skydda och hjälpa människor. Det är ett väldigt fint bakomliggande syfte och många människor som är besjälade i räddningstjänst, polis och sjukvård, säger Anders Thornberg, rikspolischef.

Han menar att det viktigaste jobbet är att utvärdera övningarna.

– En sådan här övning är en skatt att gräva ur i efterhand, det är bättre att man gör misstagen under övningsförhållanden än i verkligheten.

Räddningschef Thomas Winnberg från räddningstjänsten i Kiruna står på bron och följer övningen.

– Det här ger oss en unik möjlighet att öva på riktigt på stora olyckor på ett sätt som vi inte kan göra annars, så vi satsar stenhårt på att vara med, säger han.