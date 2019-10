Norrbottens Media har berättat om kritiken mot att simhallen inte längre skulle vara öppen kvällstid.

Nu har fritids- och kulturnämnden haft frågan på bordet och beslutet är att ha öppet två kvällar i veckan, under högsäsong och lågsäsong, samt att ha längre öppet på helgerna under högsäsong jämfört helgöppet under lågsäsong.

Sandra Bergström (M):

|

– Ska vi fritidspolitiker verkligen sitta och besluta om öppettider? Vi ska se till att det finns ett utbud. Nu är vi nere på detaljnivå, vi styr verksamheter. Det är ju människorna i verksamheterna som vet när det behöver vara öppet, inte vi som sitter här och sammanträder fyra gånger per år.

Jan Johansson (M):

– Nog måste enhetscheferna kunna ta besluten om öppettiderna. Ska det vara två anställda, en i kassan och en badvakt, för kanske fem människor som simmar på kvällen? Samtidigt som vi ska spara pengar?

Hanna Johnselius (S):

– Det handlar om tillgängligheten för våra medborgare och vi som är folkvalda måste ta beslut i sådana här frågor.

Håkan Nyman (S):

– Anläggningarnas öppettider är politiska frågor i allra högsta grad. Det förtar inte att våra chefer i verksamheterna ska förse oss med underlag.

Fritids- och kulturnämnden sade ja till förslaget, enligt ovan.

Moderaterna reserverade sig mot beslutet.

– Vi reserverar oss för att vi tycker att den här punkten inte ska finnas på dagordningen, säger Sandra Bergström.