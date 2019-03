I projektet Tracing of timber product går regionen in som medfinansiär med 2 513 205 kronor. Projektet går ut på att skapa ett nytt sätt att spåra träråvara genom att utveckla en digital obehörig åtkomstskyddssystem baserat på blockchain-teknik.

"Genom ökad digitalisering kommer svenska exporterande skogsföretag att få effektiv spårbarhet, och samhället som helhet dra nytta av ökade skatteinkomster, korruptionsbekämpning och miljöfördelar från hållbar skogsförvaltning", skriver den Regionala utvecklingsnämnden i sitt protokoll.

Det andra projektet som regionen medfinansierar med 2 057 571 kronor syftar till att modernisera tillverkningsindustrin i Kolarcticregionen (Norrbotten, Finländska Lappland, Finnmark, Troms, Nordland, Murmanskregionen samt Arkhangelskregionen) genom att höja kunskapen om 3D-printing av metalliska produkter.

Projektet kallas "I2P - From idea to printing of metal products" och i beslutsprotokollet skriver Region Norrbotten:

"Projektet svarar mot den regionala utvecklingsstrategin för hållbar framtid i Norrbotten och åtgärder för innovation och förnyelse med att verka för att nyttiggöra forskningsresultat, idéer och kunskap till små och medelstora företag."

I projektet kommer en pilotanläggning för 3D-printning av metaller att installeras på Luleå tekniska universitet för att kunna testa och förbättra tekniken.

I Norrbotten är målet att 20 till 30 företag kommer att involveras i olika delar av projektet.