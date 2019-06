Burman är ordförande i socialnämnden som har protesterat mot sparkraven. I ett brev har nämnden skrivit att budgeten får "förödande konsekvenser för verksamheterna". Men i kommunfullmäktige körde politiska ledningen över sina egna ledamöter i nämnden och klubbade budgeten som innehåller ett sparkrav på fyra miljoner kronor för socialnämnden.

Katarina Burman (V) säger att det här inte kommer att leda till nedskärningar i personalstyrkan.

– Vi kommer att fatta beslut om vissa effektiviseringar redan i höst. Vi har redan pratat om en del i vår grupp med S, V och MP, men jag kan ännu inte säga vilka sparåtgärder det blir.

M, L och C hade ett gemensamt budgetförslag. Både de och den politiska ledningen tycker att deras respektive budget påminner mycket om varandra. M, L och C ville däremot satsa mer pengar på bland annat vägar samt välfärdsteknik och som bekant vill partierna att kommunen ska släppa in privata alternativ i välfärden.

Partiernas förslag föll däremot till förmån för politiska ledningens budget.