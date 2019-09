Vita tält uppställda vid Torneälvens strand i Jukkasjärvi. Människor i vita skyddskläder med bårar. DVI övningen, disaster victim identification, ser otäckt realistisk ut från håll. Här har ett 60-tal ungdomar på scoutläger fallit offer för ett jordskred ner i älven.

– Det har pågått arbete ute på platserna där man tagit hand om de avlidna. Sedan har man transporterat dem dels med båt och dels via land med bil. Här skrivs de in och så görs det en undersökning där allt går ut på att de ska få en säker identifiering, säger Sara Persson, kriminaltekniker och biträdande platschef under övningen.



Under identifieringen utgår man ifrån Interpools metodik. Norge, Sverige och finland utgår alla ifrån samma metodik.

– Man undersöker utifrån ett visst formulär, det går i olika steg och handlar om både inre och yttre undersökningar av kroppen, dokumentation med foto, fingeravtryck och sedan ska allting kvalitetsgranskas i slutändan så att man vet att allting är korrekt.

Det är den ena delen av identifieringen. Den andra delen består i kontakten med anhöriga till försvunna.

– Sedan ska det matchas ihop för att få en säker identifiering, säger Sara Persson.

Både dockor och levande människor fick ta plats på bårarna.

– Vi har statister här, ungdomar som hjälper till och är våra undersökningspersoner. Det är väldigt bra att kunna öva på levande människor. Vi hade dockor som kom utifrån fält som vi skriver in, sedan övas det på riktiga människor.