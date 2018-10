Är malmen slut nu?

– Nej, den är inte slut, men vi ser att den minskar väsentligt i area med en öppning mot norr och djupare ner. Vi måste borra mer där för att få en bättre bild, och det tar två-tre år innan vi har resultaten från de undersökningarna.

Vad menas med att det inte finns lika mycket malm som ni trott under 1365?

– Vi har arbetat under förutsättningen att mineraliseringen fortsätter med oförminskad area under 1365. Det gör den inte utan arean minskar väsentligt.

Var finns malmen?

– Om vi använder begreppet mineralreserv har vi den i huvudsak över huvudnivån 1365. Vi bryter idag strax under 1000-metersnivån i gruvan och ska bryta oss ner mot huvudnivån 1365. Mineralreserven ligger som en lång skiva vars norra del lutar snett in under Kiruna. Vi bryter aldrig under områden där människor bor, det är därför vi måste flytta delar av staden. Det är i den norra delen vi ser att mineraliseringen fortsätter, och det är alltså just den delen som gör att bebyggda områden måste flyttas.

Kommer LKAB öppna gruvor på andra ställen än Kiruna nu?

– Ja, kanske. Vi tänker söka malm på andra ställen i regionen, men det är alltid enklare att öppna en gruva som ligger nära vår befintliga infrastruktur. Därför söker vi mest nära våra gruvor som är i drift idag. Det finns järnmalm i en fyndighet norr om Kiruna centrum som vi kallar för Per Geijer-malmerna som vi undersöker nu. Den kan kanske brytas i framtiden.

Ni säger att det finns malm under Luossavaara, måste ni flytta husen som är där? Måste ni flytta Hjalmar Lundbohmgården igen?

– Vi ser bara att mineraliseringen fortsätter åt det hållet. Det fanns lite känd mineraltillgång kvar i Luossavaara när LKAB slutade bryta där. Vi har inga indikationer på mineralisering under det nya bostadsområdet med kulturhus och nybyggnationer. Den mineralisering vi vet finns där lutar bort från det området, mot centrum, likt malmen i Kiirunavaara. Så idag finns det inget som säger att husen där måste flyttas igen.

Måste ni stänga gruvan i Kiruna?

– Nej, det finns mineralreserv kvar att bryta med full produktion fram till cirka 2030. Därefter kan vi bryta med ungefär två tredjedels takt till 2035. Efter det kan vi bryta under huvudnivån 1365 om vi kan forska fram ny teknik, vilket vi redan startat ett projekt för tillsammans med bland andra ABB och Volvokoncernen. Hittar vi mer mineraltillgångar norrut kan gruvan dessutom leva vidare, men det vet vi ännu inte. Man ska dock komma ihåg att alla gruvor tar slut någon gång, antingen för att malmen tar slut eller för att det blir för dyrt att bryta djupare.

Är det någon idé att flytta centrum nu?

– Jo, annars hade vi inte kunnat bryta den mineralreserv vi vet finns. Brytningen kan alltså fortsätta till cirka 2035, och det betyder att hela den samhällsomvandling som vi planerat måste genomföras och centrum flyttas. LKAB har betalat ut nära 7 miljarder kronor och reserverat ytterligare 11 miljarder för samhällsomvandlingarna i Malmfälten, ändå har vi skapat vinster och välfärd, och det ska vi fortsätta göra.

Hur har ni missat det här och när fick ni veta detta?

– Vi har inte borrat under 1365, bortsett från något enstaka hål, förrän vi startade den gruvnära prospekteringen 2016. De borrningar som genomförts fram till våren 2018 har resulterat i den bild vi nu redovisar.

Vad ska LKAB göra nu?

– Vi ska undersöka ännu mer för att få en tydligare förståelse för mineraliseringen i Kiruna. Vi ska också prospektera på andra platser efter nya fyndigheter, och kanske även köpa andra mineralbolag. Vi har redan börjat utveckla en helt ny brytningsteknik för stora djup tillsammans med andra världsledande svenska företag. Dessutom forskar vi på en ståltillverkning utan koldioxidutsläpp tillsammans med SSAB och Vattenfall, vilket kan ge oss konkurrensfördelar i framtiden utöver att vi tar ansvar för klimatet. Vi breddar också LKAB genom att söka nya affärsmöjligheter, till exempel genom att se om vi kan utvinna apatit och sällsynta jordartsmetaller ur den sten och sand som är en restprodukt i våra processer. En annan viktig sak är att vi jobbar på och effektiviserar vår nuvarande produktion, det är tack vare våra medarbetares hårda arbete vi kan säkra den ekonomiska grund som gör att vi kan satsa på framtiden.