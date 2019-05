Utspelet kommer under Nikita Lundins sakframställning under den andra förhandlingsdagen i hovrätten. Det är Anna Alm, rättstolk i ryska, som bryter in när ett av samtalen spelas upp för rätten.

– Jag har lyssnat på hela samtalet, och tolken har inte översatt någonting. Han uppger ju att den här mannen har flera namn och att han är farlig. I stället översätter den här tolken något helt annat, säger Anna Alm till hovrättens ledamöter.

– Han försökte hela tiden förklara att han var väldigt farlig och var han befann sig.

När rättegången avslutas fortsätter Anna Alm att rada upp felaktigheter i samtalen mellan Andrei Manko, larmoperatören och tolken som har anlitats.

– Han är väldigt tydlig, men lite stressad. Men den här tolken gör honom ännu mer stressad. Hon lägger orden i hans mun och hon återberättar det hon tror att han säger. I stället för att översätta.

Anna Alm är mycket kritisk till förfarandet och pekar på ett EU-direktiv från 2013, att alla har rätt till en rättstolk eller i vart fall en auktoriserad tolk.

– Hade det här översatts rätt hade polisen fått en helt annan bild av det här, säger hon och fortsätter:

– Jag tycker det här är hemskt. I slutet av det här samtalet säger han "vad fan gör ni?" Han är uppgiven när det inte förstår något.

– Det händer, tyvärr. Men det får absolut inte ske.

Andrei Mankosförsvarare, Nikita Lundin:

– Jag tycker det är allvarligt att tolkar gör sin bedömning. Utan det är en bedömning som polis i så fall ska göra.

Advokaten tycker att det tydligt framkommer vilken situation som Andrei Manko befinner sig i under larmsamtalen.

– Att det är en desperat situation. Det tecknades en tydligare bild av det, och att polisen inte tog det på allvar, säger Nikita Lundin.

Anna Väppling tycker trots allt att det mesta, trots dagens invändningar och de åberopade tilläggsförhören, blev klarlagt i tingsrätten.

– Jag ser inga problem med det. De frågorna ställdes i tingsrätten och det är väl rimligt att de ställs i hovrätten. När det gäller uppspelningar av förhören så är det inga nya uppgifter som framkommer.

Väppling kommenterar nu för första gången Andrei Mankos jävsinvändning och det efterföljande krav på att hon skulle kliva åt sidan.

– Jävsinvändningen är prövad av utvecklingscentrum och det föreligger inget jäv. Men det är bara bra att det prövas, så att han känner att han får komma till tals, säger Anna Väppling som kräver att Andrei Manko döms till ett längre fängelsestraff är tingsrättens 16 år.

Målsägarbiträdet, advokat Frida Larsson, beskriver hur svårt offrets familj i Georgien har det. Haparanda tingsrätt gav familjen rätt till ett skadestånd på drygt 500 000 kronor.

– De har det jättesvårt i sitt hemland. De hoppas också att de ska få ett slut på det här, säger Frida Larsson

Om larmsamtalen till polisen, säger advokaten.

– Han påtalar aldrig om att han är i behov av skydd eller att något brott är begånget mot honom. Vill man ha hjälp av myndigheterna, då ska man väl helst säga det.

Den 49-årige ryssen har förutom invändningen om jäv mot de två åklagarna även polisanmält Frida Larsson och polisen för tjänstefel.

Rättegången fortsätter nästa vecka.