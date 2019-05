Två senaste spelarna in i hockeyettanklubben är J20-spelarna David Thelin Pesämaa och Alex Durhan Unga.

19-årige backen Thelin Pesämaa, som debuterade i A-laget redan i fjol, kommer från en poängstarksäsong i juniorlaget där han öste in 24 poäng (11 mål och 13 assist) på 31 J20-matcher 2018/2019.

Där var han lagkamrat med den 19-årige forwarden Durhan Unga som stod för 6 poäng (2 mål och 4 assist) på 12 J20-matcher. Även han fick debitera i hockeyettan redan i vintras.

Sedan tidigare har Kiruna AIF värvat in målvakten Filip Eriksson från rivalen Kiruna IF. Även forwarden William Strömbäck har bytt mellan klubbarna även om han närmast kommer från WSHL-spel i Long Beach Bombers som han lämnade Kiruna IF för i februari.

Övriga tre nyförvärv är målvakten Markus Ekholm Rosén från Hedemora, backen Pa-Mansu Janneh från Tibro samt forwarden Alexander Selin från seriekollegan Piteå.