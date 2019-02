Han styrde in Erik Gustafssons backskott framför Brynäsmålvakten Joacim Eriksson. Därmed plockade Luleå Hockey sin sjätte raka seger på bortais.

Emil Larsson som har ett förflutet i Brynäs juniorled njöt över att avgöra i sin gamla hemmaarena.

– Alltid kul att vinna här, säger Larsson, som är fostrad i Strömsbro IF, till C More.

Det stod 1–1 efter ordinarie matchtid.

Niklas Olausson gjorde Luleås 1–0-mål i den första perioden. Hans tolfte denna säsong och personligt rekord under alla år i SHL.

Brynäs Jesper Boqvist såg dock till att matchen gick till förlängning när han satte 1–1 i den andra perioden.

Fler texter och kommentarer från Luleålägret kommer på hemsidan under kvällen!