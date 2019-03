Dominik Bokk avgjorde mötet 6.25 in i förlängningen – på pass från Brendan Shinnimin.

Därmed reducerade smålänningarna matchserien till 1–3 och tvingade fram en femte match i Coop Norrbotten Arena på lördag.

Under ordinarie matchtid var det Växjö som tog tag i taktpinnen direkt från start och ledda av lagets stora stjärnor Shinnimin och Kris Versteeg skapade hemmalaget en hel del farligheter i Luleås zon.

Luleå Hockey, som kom till match utan lagets poängkung Niklas Olausson (sex poäng på tre slutspelsmatcher), lyckades inte alls skapa några längre anfall och blev gång på gång stoppat vid blå- eller rödlinje.

16.05 in i första perioden fick Växjö Lakers utdelning för sitt slit och dominans. Efter en spelvändning trampade Brendan Shinnimin sig fri längs högerkanten och avancerade in framför Joel Lassinantti som inte lyckades stoppa Shinnimins vassa handledsskott som gick in vid första stolpen.

Efter målet förändrades matchbilden och hemmalagets anstormning avtog betänkligt.

I andra perioden fick Luleå betydligt mer att säga till om sedan ledarstaben med Thomas "Bulan" Berglund i spetsen stuvat om lite i formationerna. Carl Mattsson, som ersatte Olausson inledningsvis, blev petad till förmån för Johan Harju. Och på backsidan fick Nils Lundkvist istid. Med dessa små förändringar började Luleåformationerna etablera tryck i anfallszon och en del målchanser.

17.09 in i andra perioden blev det knäpptyst i hallen när Erik Gustafsson lade in ett lågt skott från kanten i höjd med blålinjen. Pucken tog sig förbi ett gäng spelare och ställde Växjömålvakten Viktor Andrén som inte såg någonting alls när pucken gick in mellan benskydden.

I tredje peroioden kom även 2–1 för Luleå sedan Petter Emanuelsson hittat rätt bakom Andrén i Växjömålet. Luleå såg ut att vara på väg mot en semifinal.

Men då vakande Brendan Shinnimin igen. Med sitt andra mål för matchen fixade han 2–2 drygt två minuter senare.

Och när Shinnimin, med 8.44 kvar tacklades i ryggen av Luleåbacken Oscar Engsund, trodde nog de flesta att det var ridå för Luleå Hockey.

Men Luleå lyckades reda ut boxplay-spelet och tog matchen vidare till förlängning.