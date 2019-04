Fredrik Söderholm är klar som mentor till André Bylund och Vladimir Lazarev i IFK Luleås ledarstab.

– Med sin erfarenhet från elitfotboll i både Assi och Piteå IF samt lång erfarenhet från ledarskap under hela sitt yrkesverksamma liv kommer Fredrik hjälpa till att utveckla vår unga och ambitiösa tränarduo. Grunden är att delta på en träning i veckan på planen samt agera bollplank utanför planen, säger IFK Luleås sportansvarige Per Jensen.

– Vi tror mycket på vår unga trupp där vi ser stor potential i många spelare och att få in ytterligare en resurs ser vi som en stor möjlighet att fortsätta den utveckling som vi påbörjat.

Andreas Pettersson har tidigare haft en liknande roll i IFK Luleå. Men sedan han lämnade Norrbotten för att bli assisterande tränare till Joel Cedergren i Gif Sundsvall har platsen varit vakant.

– Då hade vi ett väldigt lyckat och uppskattat resultat. Vi tror väldigt mycket på denna lösning, säger Jensen.

Tränaren André Bylund:

– Det känns jättebra och kul att Fredrik vill hjälpa oss spelare och ledare i IFK Luleå.

Luleå är obesegrat denna säsong och har samlat ihop sju poäng på tre matcher i division 2.