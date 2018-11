Det här var Sebastian Modéns andra match på elva månader. Därför kändes det säkert extra skönt att sätta dit segerpucken när endast 1.33 återstod av matchen.

– Visst. Jag fick en grym passning av Niklas Nilsson vid bortre stolpen, säger Modén.

Hemmalaget inledde starkt och tog ledningen redan efter 1.28 genom William Juntto. Men Kiruna kvitterade när en Kalixback stötte bort sig och Emil Mäki hann före hemmamålvakten Gustav Griborn.

Men att Kiruna IF senare i matchen kunde hämta in två ytterligare målunderlägen under de två första perioderna är en mindre gåta.

Det var nämligen hemmalaget som hade spelet och målchanserna medan gästerna hela tiden, med alla till buds stående medel, försökte få ut pucken ur egen zon.

Särskilt i andra perioden där Kalixspelarna mer eller mindre parkerade i anfallszon.

Skotten 19–6 säger i hemmafavör säger var spelet var förlagt.

Men Kiruna IF hade giftiga kontringar som resulterade två gånger om.

– Det var en match som gick fram och tillbaka. Men fruktansvärt skönt att vi till slut kunde vinna, säger Sebastian Modén.

I tredje perioden böljade spelet mer än i de två första perioderna. Då hade även Kiruna IF ett antal målchanser.

– Grabbarna gör en heroisk insats med tanke på alla skador. Jag är rörd och tycker synd om dem. Vi hade faktiskt chanser att avgöra i tredje perioden, säger Kiruna IFs tränare, Robert Lahti.

Hemmatränaren Petter Christoffersson är inte lika nöjd:

– Jag är upprörd över att vi tillåter dem att hänga med i matchen så länge. Och att de får kvittera tre gånger.

Men till slut blev det tre poäng till Kalix HC.