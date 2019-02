Under onsdagen kom beskedet att racingmästerskapet STCC har begärts i konkurs. Vad det i praktiken kommer innebära får framtiden utvisa men mästerskapet kommer att rulla vidare denna säsong med hjälp av en ny konstellation som bland annat består av Svenska Bilsportförbundet.

Philip Morin från Luleå blev femma i STCC den senaste säsongen Så sent som i januari meddelade Morin att han avslutar sin racingkarriär för att satsa på den civila karriären istället.

Även om han varit medveten om att mästerskapet haft det tufft ekonomiskt tidigare år så var det ett oväntat besked.

|

– Det har ju varit välkänt i branschen att de haft motgångar, framförallt mellan 2012 och 2016 var det extremt tuffa år för dem rent finansiellt. Det ändrades personer i ledningen och kom nya upplägg för att de skulle få ihop det rent ekonomiskt. Det var jag medveten om men jag kände inte till att det här var på gång så den här nyheten kom som en överraskning idag, säger Philip Morin.

– Nej, absolut inte. Det var mer för min personliga del och vad jag vill syssla med de kommande 10-15 åren så det var inget jag vägde in. Som racingförare är ju inte STCC det enda alternativet utan det finns ju fler mästerskap om man vill ha den karriären.

– Som jag tolkar nyheten ska mästerskapet drivas vidare. Alla team ska fortsätta och de kommer köra på samma banor så själva mästerskapet kommer inte påverkas och det är såklart positivt att STCC kommer leva kvar på så sätt. Det har ju varit ett stort mästerskap under lång tid och varit en jätteviktig del för svensk racing att ha ett elitmästerskap och varumärke som de byggt upp under de här åren.

Han fortsätter:

– Om den nya konstellationen kommer att heta STCC eller inte vet jag inte men det skulle vara synd om det byts ut, då blir det lite av slutet på en era. Det har varit ett starkt varumärke och det som folk förknippat svensk racing med under en lång tid. Men oavsett så är jag säker på att det kommer vara ett bra mästerskap ändå.

Morins racingkarriär har idag bytts ut mot jobb hos företaget Aptum, som är en underleverantör i säkerhet till gruv- och byggindustrin. Det saknas inte erbjudanden för att återvända till racingen men som det ser ut idag kommer beslutet inte att ändras.

– Det fanns alternativ innan beslutet såklart. Hade jag fortsatt köra så hade jag fortsatt tillsammans med PWR. Det både fanns och finns många alternativ att välja mellan på men jag har ju valt att avsluta den karriären som det ser ut nu i alla fall. Det är inget jag tänker på att jag ska ta upp på nytt.

– Det vet man aldrig, inom vissa mästerskap har de "gästinhopp" där man bjuder in chaufförer från andra serier och de som tidigare varit framgångsrika men som inte längre kör. Om det blir någon sådan inbjudan får man fundera på det då hur det passar in i schemat. Men just nu finns det inget planerat så vi får se om det blir.

Idag stöttar han två unga racingtalanger med förarcoachning när det finns tid. Det handlar om Stockholmaren Hugo Andersson som tävlar i Porsche Carrera Cup och Hannes Morin, som kör gokart för Umeå AK.

– Min kusin Hannes har tävlat i gokart till i år och har börjat snegla på att ta steget upp till bil, han börjar bli i den åldern så det är möjligt. Det är väl han och Hugo som jag i huvudsak jag kommer hjälpa, men hur mycket det blir det får vi se under säsong.

– Jag kommer säkert att vara på något race i år för att stötta någon junior som jag gjort under de tidigare åren också men det beror på hur mycket tiden räcker till helt enkelt. Det är det vanliga jobbet som får prioriteras.