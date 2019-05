Det var en match med två ansikten på Byavallen. Gästerna Luleå SK var bäst i den första halvleken och hade också ledningen med matchens dittills enda mål.

Simon Larsson, anfallaren i Luleå SK, satte ledningsmålet just innan paus när han avancerade in i straffområdet från höger och rullade in bollen under Felix Pekkari i Ohtana-målet.

– Vi kom inte upp i nivå och LSK var lite bättre i första så ledningen var rättvis, säger Johannes Pekkari i Ohtan/Aapua.

I den andra halvleken kom hemmalaget ut med ny energi.

– Vi sa i paus att det var upp till var och en att vi skulle göra en bättre halvlek. Det känns som att vi tar över totalt, säker Johannes Pekkari.

Och det var just Pekkari som satte kvitteringsmålet efter halva andra halvleken spelad. Pekkari lyckas få kontroll på bollen på ett överlångt inlägg och rullar in bollen vid bortre stolpen efter marken.

Sedan blev det palaver i matchen. Luleå SK drabbas av två röda kort inom loppet av fem minuter på Simon Spolander Liikamaa och Chaho Jamshidi.

Med tio minuter kvar var alltså hemmalaget två man mer på planen och Ohtana gick för ett segermål.

– Vi var inte nöjda med oavgjort så vi gick för segern, säger Pekkari.

Utdelning kom också för hemmalaget när inbytte Joel Hiltunen kunde sätta matchavgörande 2–1. Hiltunen fläker sig fram på ett inlägg och får tån på bollen som går stolpe in.

I och med segern ligger nu Ohtana/Aapua tvåa i division 3 endast en poäng bakom serieledaren Morön.

– Vi tar en match i taget och det är väldigt positivt i laget, jobbar vi hårt så kommer poängen, säger Johannes Pekkari.