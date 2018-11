Beskedet om att Arish Nouri väljer att gå från nyblivna division 1-laget Bodens BK till division 2-laget IFK Luleå kom inte som någon större skräll. Ryktet om övergången har florerat under en längre tid.

– Det känns skönt att komma hem till min moderförening för att hjälpa dem i deras ambitioner, säger Nouri.

Arish Nouri kom från Piteå IF till Bodens BK för två säsonger sedan och i år så gick Boden hela vägen efter en fantastisk höst. Laget vann division 2 Norrland och avancerade därmed till division 1 trots det så väljer Nouri att återvända hem till Luleå igen.

Det känns som om att läget är lite märkligt valt dock, eller?

– Visst det är inte helt vanligt. Men ska jag vara ärlig så har jag pendlat i sex år och nu känns det skönt att landa, säger Nouri innan han fortsätter:

– Givetvis hade jag velat vara med i Boden och spelat i ettan – men jag är inte 18 år längre. Tiden räcker inte till allting och jag måste börja prioritera i livet.

Hur svårt var beslutet?

– Det har varit sjukt svårt en längre tid. Ända sedan det blev klart att vi vann serien så har jag funderat, men nu känns det skönt att jag har tagit beslutet.

Var ser du din roll i IFK?

– Det är ju som jag sa tidigare att jag är inte 18 år längre och IFK Luleå Består ju av en ganska stor del unga spelare så givetvis hoppas jag att jag kan hjälpa de unga att ta nästa steg och samtidigt själv också ta ytterligare ett steg, förklarar Nouri.

Det råder dock inga "hard feelings" mellan Nouri och Boden enligt honom själv.

– Jag vill tacka Boden för den här tiden. Jag har utvecklats som spelare och så har jag lärt känna en hel del fantastiska människor, men jag har tröttnat på att pendla.

Under säsongen så har Arish Nouri varit en viktig kugge för Bodens BK. Han har från sin mittfältsplats bidragit, förutom med sina fem mål, med massor av poäng trots det så är han inte helt nöjd.

– Helt ärligt hade jag kunnat leverera ännu mer, men hösten är jag nöjd med.

Att det är just i rollen som poängspelare som IFK Luleå har valt att plocka in Nouri erkänner sportchefen Per Jensen.

– Så är det i år så har vi haft en enda poängspelare och det är Tetteh (Komey) nu får vi in Assam (Yassine) från Notviken med sina 21 mål och Arish från Bodens BK. Givetvis är förväntningen att det ska ränta framåt, säger Jensen.

– Det känns jättebra att knyta honom till oss, säger Jensen om Nouris underskrift.

När blev det klart?

– Det är faktiskt i stort sett nu som alltid föll på plats. Vi har jobbat ganska länge med det här och vi har varit muntligen överens ett tag.

Varför tror du att Nouri valde IFK Luleå?

– Det kanske är så enkelt att Arish ville till IFK då han i grund och botten är IFK:are. Han vill hem så är det bara, säger Jensen.

Kontraktet som parterna är överens om löper över de två kommande säsongerna.