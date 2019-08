Kivijärviloppet 2019. Arrangör :Kivijärvi IF

KLASS Herrar Elit 12 km 1) Eelis Murto,OK Sarven,43:32 2) Kevin

Sandell,IK Falken,44:11 3) Johan Stridsman,Niskanpää,44:12 4) Eric Granström,Strömnäs GIF,45:19 5) Victor Majbäck,Jukkasjärvi IF,47:10 6) Niklas Niska,Liviöjärvi IF,48:01 7) Anton Murto,OK Sarven,48:12 8) Lucas Skott,Aapua IF,48:26 9) Daniel Larsson,Överkalix IF,50:24 10) Raggi Steinsen,Luleguttene,51:23 11) Petter Särkijärvi,Liviöjärvi

IF,52:20 12) Morgan Carlsson,Nilivaara IS,52:37 13) Martin Norberg,Team Tornedalen,53:16 14) Erik Lampa,Narkens IF,53:33 15) Ergo Kelder,Team Tornedalen,54:13 16) Anders Berglund,Åkersberga,54:46 17) Karl Fredin,N88,54:51 18) Petter Töyrä,Två smala XC,55:43 19) Jakob Sandström,Överkalix IF,55:46 20) Fredrik Gunnarsson,Gävle Alpina,56:03

21) Daniel wälivaara,Sattajärvi IF,56:15 22) Jonas Månsson,Arctic Group

AB,57:53 23) Jens Kärrman,Luleguttene,59:36 24) Morgan

Lindström,Vitå,59:52 25) Mikael Kangas,Junosuando, 1:00:24 26) Mårten Bolander,Umeå, 1:01:02 27) Marko Hyrkäs,Team Tornedalen, 1:01:25 28) Andre Esberg,Två smala XC, 1:01:47 29) Martin Stridsman,Korva/Visby,

1:02:29 30) Gabriel Joki,Jämtöns AIK, 1:03:12 31) Ola Nilsson,Kalix,

1:05:24 32) Harald Lönnbro,Kivijärvi IF, 1:05:58

KLASS Damer Elit 12 km 1) Evelina Niemi,Kalix SK,49:15 2) Sita

Kangas,Junosuando,54:17 3) Anna Lindgren,Råneå SK,56:07 4) Helena Lundkvist,Kalix SK, 1:03:24 5) Sofia Stridsman,Bergnäsets AIK, 1:11:28

6) Maria Carlsson,Överkalix IF, 1:12:51 7) Hanna Westergaard,Gammelstad, 1:18:29

KLASS M 22 7.5 km 1) Ruben Nyberg,Gellivare SA,28:04 2) Simon

Eriksson,Överkalix IF,30:18 3) Esmat Jafari,N88,32:48 4) Mikaell Mansikka,Karl Gustaf Brottn. ,34:06 5) Toivo Tuma Niemi,Liviöjärvi IF,34:23

KLASS K 22 7.5 km 1) Moa Majbäck,Jukkasjärvi IF,33:17 2) Sofia

Lundkvist,Kalix SK,35:06 3) Alice Kero,Sattajärvi IF,36:11

KLASS K 23 7.5 km 1) Eva Kvist,Korpilombolo GIF,39:20 2) Therese

Mörtberg,KGIF,40:08 3) Ann-Kristine Semberg,Överkalix IF,44:17

KLASS K 50 7.5 km 1) Anneli Murto,OK Sarven,32:49 2) Teija

Harnesk,Soukolojärvi,36:43 3) Katarina Auland,Sävast Ski Team,38:49 4) Eelkje Tuma,Liviöjärvi IF,39:52 5) Maarit Honkaniemi,Ylitornio,42:00

6) Lena Björnfot,Lahdenpää,44:31

KLASS M 50 7.5 km 1) Veijo Honkaniemi,Ylitornio,28:45 2) Mårten

Isaksson,OK Sarven,29:14 3) Mats Olsson,Morjärvs SK,31:21 4) Juhani

Laakkonen,N88 FIK,32:03 5) Per-Erik Kaati,Gellivare Endurance ,32:09

6) Mikael Isaksson,Kivijärvi IF,35:06 7) Mikael Norberg,Team

Tornedalen,35:16 8) Mattias Johnselius,Kalix Friidrott,35:34 9) Lars Lundkvist,Seskarö IF,36:34 10) Henry Barsk,Övertorneå IF,37:41 11) Robert Wenmberg,Team Tornedalen,39:13 12) Niclas

Malmcrona,Bagarmossen,42:45 13) Henry Barsk,Övertorneå IF,44:11 14) Jan Helmerud,Solna,54:08

KLASS M 65 7.5 km 1) Kjell Åke Lahti,Sattajärvi IF,39:38 2) Kuisma

Suopela,Rovaniemen Roadrunne,42:58

KLASS M 70 7.5 km 1) Olavi Peura,ONMKY,37:38 2) Agne

Enback,Nilivaara IS,38:43 3) Göte Josefsson,Nilivaara IS,41:13 4) Simen Romsdal,Kalix SK,48:25 5) Åke Ersson,Övertorneå IF,48:53

KLASS Motion 7.5 7.5 km 1) Erik Furmark,Karl Gustav Brottnin,26:45

2) Ali Rahmati,Kalif FI,31:48 3) Niklas Barsk,Övertorneå IF,34:05 4) Petter Juto,Limingoån,37:42 5) Stina Juto,Umeå,39:50 6) Linnéa Johansson,Jämtöns AIK,40:39 7) Jan-Christer Mäki,Luleå,40:54 8) Daniel Hadebrant,Team Tornedalen,41:15 9) Aina Helme,Team Tornedalen,42:57

10) Madelen Wasikkaoja,Team Tornedalen,43:19 11) Jan-Erik Johansson,Sattajärvi IF,44:19 12) Anette Lundqvist,Luleå,46:54 13) Kjell Juto,Limingoån,49:42 14) Lena Lahti,Luleå,55:26 15) Lena Hannu,Pello, 1:00:28

KLASS P 16 5 km 1) David Lantto,OK Sarven,19:21 2) Henri Murto,OK

Sarven,20:16 3) Albin Närtén Carlsson,Överkalix IF,28:48 4) Oscar

Malmcrona,Bagarmossen,33:11

KLASS F 16 5 km 1) Therese Patomella,Gellivare SA,23:25 2) Rebecca

Johnselius,Kalix Friidrott,26:21

KLASS P 14 5 km 1) Tor Kronholm,Luleå Gjutarens IF,22:15 2) Liam

Jakobsson,Kalix Friidrott,23:33 3) Arwid Andersson,Kalix

Friidrott,23:37 4) Emil Snell,Luleå Gjutarens IF,24:24 5) Jesper Jakobsson,Gällivare SK,29:09 6) Theo Hadebrant,Team Tornedalen,36:42

KLASS F 14 5 km 1) Evelina Sparf,Spårvägens FK,22:57 2) Lina

Lantto,Gällivare SK,23:39 3) Vera Vennberg,Sävast Ski Team,24:39 4) Emmy Johansson,Gällivare SK,24:52 5) Elvira Ersson,Karl Gustaf

Brottnin,25:16 6) Nyankuan Kang Gai,Haparanda Tornio T/F,28:04 7) Frida Kilpiäinen,Veitsiluodon Kisavei,28:17 8) Isabelle Johnselius,Kalix

Friidrott,28:42 9) Senni Wennberg,Team Tornedalen,37:37

KLASS Motion 5 5 km 1) Kent Kyrö,Ohtanajärvi,25:56 2) Erik

Salmi,Tif,26:59 3) Karl Vennberg,Boden,27:38 4) Kristina

Magnusson,Boden,30:39 5) Evelina Persson,Pajala Friskvård,31:56 6) Rickard Palo,Piteå,32:09 7) Erika Öhman,Boden,33:16 8) Katarina

Kaati,Koskullskulle,34:02 9) Lisa Lindberg,Burträsk,34:41 10) Ellen Frennfelt,Lotorps IF,36:36 11) Karin Sjöqvist,Lotorps IF,36:37 12) Urve Kirt,SK Gränsen,37:05 13) Ingela Eslund,Gellivare SK,37:16 14) Nils Tervaniemi,Team TERVA,38:27 15) Eva Tervaniemi,Team TERVA,38:29

16) Clas Munther,Sollentuna,39:25 17) Marit Westerberg,Kiruna,39:37

18) Erika Edvardsson,Morjärv,45:35 19) Oliver Gingdal,Kiruna,48:58 20) Karl-Erik Kvistvall,Korpilombolo GIF, 1:00:22 21) Anne-Maj Palo,Kivijärvi IF, 1:04:47 22) Julia Palo,Kivijärvi IF, 1:04:48

KLASS P 12 1.5 km 1) Einar Olsson,Kalix SK, 7:08

KLASS F 12 1.5 km 1) Ellinore Sparf,Spårvägens FK, 6:09 2) Vilma

Majbäck,Jukkasjärvi IF, 6:40 3) Maja Stridsman,Luleå Gjutaren IF, 6:54

4) Vanja Furmark,SK Gränsen, 7:14 5) Edith Savilahti Nygren,Luleå,

7:23 6) Filippa Kero,Sattajärvi IF, 7:31 7) Elina Niemi,Lira BK, 7:51

8) Ida Klingestål Krutrök,Liviöjärvi IF, 8:11

KLASS P 10 1.5 km 1) Malte Kempe,OK Renen, 6:21 2) Ivar

Kronholm,Luleå Gjutarens IF, 6:49 3) Melker Sundström Kanon,Ohtanajärvi IK, 7:20 4) Arvid Olsson,Kalix SK, 7:24 5) Wilmer Lantto,Nedre Soppero IK, 8:25

KLASS F 10 1.5 km 1) Maja Klingestål Krutrök ,Liviöjärvi IF, 7:09

2) Stella Paananen,Haparanda Tornio T/F, 7:12 3) Lova Persson,Överkalix IF, 7:27 4) Johanna Klingestål,Korpilombolo GIF, 9:03 5) Vilma Hallergren Kvist,Korpilombolo GIF, 9:48 6) Signe Larsson,Kivijärvi

IF,11:26 7) Hanna Hallergren Kvist,Korpilombolo GIF,12:33 8) Linnea Kvist,Kivijärvi IF,12:38

KLASS P o F -8 0.5 km 1) Philip Sparf,Åkersberga, 1:32 2) Oliwer

Bohman,Luleå, 1:37 3) Jon Nilas Furmark,SK Gränsen, 1:40 4) Nils,Sunderby SK, 1:50 5) Moa Almqvist,Luleå, 1:51 6) Carl Frennfelt,Lotorps IF, 1:52 6) Isak Mansikka,SK Gränsen, 1:52 8) Phelix Sparf,Åkersberga, 1:55 9) Albin Palo,Luleå Hockey, 1:58 10) Joel Palo,Piteå, 1:59 11) Ester Nygård,Överkalix IF, 2:00 12) Edvin Niemi,Lira BK, 2:01 13) Ellen Stridsman,Luleå Gjutaren IF, 2:02 14) Selma Rantatalo,KGIF, 2:04 14) Oscar Persson,Överkalix IF, 2:04 16) Sally Vennberg,Sävast Ski Team, 2:05 17) Liam Palo,Piteå, 2:06 18) Ebbe Niemi,Lira BK, 2:11 19) Ville Edvardsson,Sävar Ik, 2:13 20) Matilda Tervaniemi,Team TERVA, 2:18 21) Astrid Sundström Kanon,Ohtanajärvi IK, 2:21 22) Elias Palo,Kivijärvi IF, 2:23 23) Moa Carlenius,Sunderby SK, 2:25 24) Maija Rantatalo,Korpilombolo GIF, 2:26

25) Vidar Mörtberg,KGIF, 2:27 26) Emma Olsson,Kalix SK, 2:31 27) Ruben Nygård,Överkalix IF, 2:37 28) Axel Tervaniemi,Team TERVA, 2:45 29) Ebba Henriksson,Korpilombolo GIF, 2:51 30) Alfred Lantto,Kiruna, 2:53 31) Tilda Sevä,Kiruna, 2:58 32) Olivia Tornéus,Kivijärvi, 3:10 33) Theodor forsberg,Luleå, 3:11 34) Elin Olsson,Kalix SK, 3:12 35) Ebbe Lindberg,Skellefteå, 3:14 36) Benjamin Andersson,Luleå, 3:18 37) Jasmin Andersson,Luleå, 3:20 38) Freja Pekkari,PFSK, 3:21 39) Erik Edvardsson,Sävar, 3:42 40) Hannes Palo,Piteå, 3:53 41) Hanna Karkiainen,Kivijärvi IF, 3:54 42) Hugo Karkiainen,Kivijärvi IF, 3:55

43) Elise Nygård,Överkalix IF, 3:57 44) Moa Klingestål Krutrök,Liviöjärvi IF, 3:58 45) Bianca Björnström,KIF, 4:16 46) Frej Lindberg,Skellefteå, 4:33 47) Ester Henriksson,Korpilombolo GIF, 4:39

48) Sally Pekkari,PFSK, 5:04 49) Edvin Edvardsson,Sävar, 5:40 50) Olle Wennberg,Korpilombolo GIF, 6:00 50) Lova Andersson,Kivijärvi IF, 6:00

52) Sigge Nyberg,Pajala, 8:49 53) Cleo Ask,Kivijärvi IF, 8:59 54) Ada Sundström Kanon,Ohtanajärvi IK, 9:03 55) Ellen Niemi,Lira BK, 9:18.