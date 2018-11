Norrbotten skickar en F15-trupp bestående av 15 spelare till Nyköping. I Rosvalla arena väntar fredagsmatcher mot Göteborg Blå och Västergötland samt lördagsmatch mot Halland.

– Tjejerna är nu supertaggade, skriver Norrbottens Handbollsförbund i ett pressmeddelande.

Här är flicktruppen:

Tindra Hagström Kiruna HK, Kajsa Forsberg, Kiruna HK, Frida Larsson, Norrfjärdens IF, Matilda Sandlund, Norrfjärdens IF, My Lakso, Norrfjärdens IF, Rebecca Andersson, Norrfjärdens IF, Clara Andersson, Norrfjärdens IF, Lovis Kalla Baudin, Norrfjärdens IF, Elina Strandh, Strömnäs GIF, Linnea Olofsson, Strömnäs GIF, Amanda Öhman, Strömnäs GIF, Rebecca Stenström, Strömnäs GIF, Ida Sandberg, Strömnäs GIF, Maja Ericsson Strömnäs GIF, Vilja Engström, Strömnäs GIF.

På pojksidan är spelarunderlaget, enligt Norrbottens Handbollsförbund, för tunt.

Fem spelare får dock chansen att visa upp sig i helgen. Det handlar om Öjebyns Tim Sandberg, Kevin Johansson och Anton Wiklund samt Bodens BK:s Alexander Hjälte och Jonathan Hjälte som kommer att spela i Västerbotten/Norrbotten.

Kombinationslaget möter Östergötland, Dala-Gävleborg och Göteborg Blå.